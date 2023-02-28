Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло. 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності й найближчим часом не передбачається, за умови, що не станеться масованого ракетного обстрілу з боку РФ.

Денис Шмигаль подякував енергетикам та силам протиповітряної оборони за професійність, міжнародним партнерам – за підтримку, а також кожному українцю – за ощадливість та стійкість.

“Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, але й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і буде прискорюватися”, – підсумував прем’єр-міністр України.

Зауважимо, що, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, за відсутності нових ударів з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії.

Проте відключення можуть запроваджувати для проведення ремонтів. Зараз усі зусилля спрямовано на відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону.

“Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі, відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоби люди не відчували обмеження постачання”, – сказав Галущенко.

Також він додав, що наразі зарано говорити про зростання тарифів на електроенергію. Можливо, їх переглядатимуть після завершення опалювального сезону.