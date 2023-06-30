Станом на 30 червня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає. Комерційний експорт та імпорт електроенергії минулої доби не відбувався.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла тимчасово залишалися споживачі у Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях. У Донецькій області наразі залишаються знеструмленими 4 населених пункти.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлено в Донецькій області – 15 населених пунктів, у Запорізькій – 3 населених пункти, у Херсонській – 4 населених пункти. Залишається без світла частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Херсонській області заживили 2 населених пункти, які були відключені з початку деокупації.

Через технологічні порушення вимикалася частина споживачів у Чернігівській області. Ведуться відновлювальні роботи.

З планового ремонту, який відбувається в межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів, вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває.

Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні заживили 211 споживачів, які були відключені після підтоплення. Залишаються без світла 13,3 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.