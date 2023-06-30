Джерело: Міністерство енергетики України.
Через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла тимчасово залишалися споживачі у Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях. У Донецькій області наразі залишаються знеструмленими 4 населених пункти.
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлено в Донецькій області – 15 населених пунктів, у Запорізькій – 3 населених пункти, у Херсонській – 4 населених пункти. Залишається без світла частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях.
Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
У Херсонській області заживили 2 населених пункти, які були відключені з початку деокупації.
Через технологічні порушення вимикалася частина споживачів у Чернігівській області. Ведуться відновлювальні роботи.
З планового ремонту, який відбувається в межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів, вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває.
Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні заживили 211 споживачів, які були відключені після підтоплення. Залишаються без світла 13,3 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
- 29 червня розпочались масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків ймовірного теракту на Запорізькій атомній електростанції.
- Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики обсягом 62 млн фунтів.
- Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше двічі.