29 червня розпочались масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків ймовірного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: Міненерго

Участь у навчання беруть відповідні служби центрального, регіонального та місцевого значення.

Зокрема, у проведенні навчань беруть участь міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, президент НАЕК “Енергоатом” Петро Котін, голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, голова ВЦА Дніпропетровської області Сергій Лисак, голова Запорізької ОДА Юрій Малашко, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, а також представники Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій.

Згідно з даними, фахівці НАЕК “Енергоатом” розробили кілька сценаріїв ймовірного розвитку подій на ЗАЕС. Всі вони будуть відпрацьовані під час навчань.

“Головне завдання навчань – відпрацювати протоколи спільних дій усіх відповідних служб для оперативного реагування та мінімізації наслідків у разі можливого теракту на ЗАЕС”, – зазначив Галущенко.

Підсумки масштабних тренувань будуть підбиті завтра.

Рішення про проведення заходів з підготовки усіх служб було ухвалене напередодні під час засідання кризового штабу.

У міністерстві також нагадали, що заходи проходять на території Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей та мають навчальний характер.

“Просимо дотримуватися спокою у тих регіонах, де відбувається тренування”, – наголосили у відомстві.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.