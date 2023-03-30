Після того, як остаточно стало зрозуміло, що плани Кремля захопити Україну провалилися, деякі представники так званих "російських еліт" намагаються встановити контакт з Україною і просять для себе гарантій безпеки.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова.

У розвідці зазначили, що через поразки російських військ на фронті в Україні, все частіше трапляються повідомлення про невдоволення російських еліт Путіним. Через повномасштабну війну РФ в Україні російські еліти втрачають свої статки, не отримуючи натомість нічого, окрім світової ізоляції.

“Багато представників так званої російської “еліти” вже розуміють, що це було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку”, – сказав Андрій Юсов.

Зокрема, представник воєнної розвідки України зазначив, що ці еліти поки не говорять про боротьбу за внутрішні зміни в Росії, а лише дбають про власні безпеку і бізнес.

“Вони намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є”, – розповів представник ГУР МО України.

Він також зазначив, що зараз найбільшу небезпеку для президента РФ Володимира Путіна становлять якраз ті представники політичних еліт, які не входять до “ближнього кола” диктатора.

“Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна Росія – це закрите суспільство, в тому числі, всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і некомпетентна, тому і наслідки є катастрофічними для Росії”, – резюмував Андрій Юсов.

Зазначимо, що раніше в українській розвідці розповіли про те, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення від влади президента країни-агресора Володимира Путіна. Зараз вони підготували три можливих сценарії.

Бізнес-політична еліта формує опозицію чинній владі Кремля. Їхня мета наразі — якнайшвидше усунути від влади Путіна. Зокрема для того, щоб відновити економічні зв’язки із Заходом, які втратили через повномасштабний напад на Україну.