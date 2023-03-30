Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова.
У розвідці зазначили, що через поразки російських військ на фронті в Україні, все частіше трапляються повідомлення про невдоволення російських еліт Путіним. Через повномасштабну війну РФ в Україні російські еліти втрачають свої статки, не отримуючи натомість нічого, окрім світової ізоляції.
“Багато представників так званої російської “еліти” вже розуміють, що це було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку”, – сказав Андрій Юсов.
Зокрема, представник воєнної розвідки України зазначив, що ці еліти поки не говорять про боротьбу за внутрішні зміни в Росії, а лише дбають про власні безпеку і бізнес.
“Вони намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є”, – розповів представник ГУР МО України.
Він також зазначив, що зараз найбільшу небезпеку для президента РФ Володимира Путіна становлять якраз ті представники політичних еліт, які не входять до “ближнього кола” диктатора.
“Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна Росія – це закрите суспільство, в тому числі, всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і некомпетентна, тому і наслідки є катастрофічними для Росії”, – резюмував Андрій Юсов.
Зазначимо, що раніше в українській розвідці розповіли про те, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення від влади президента країни-агресора Володимира Путіна. Зараз вони підготували три можливих сценарії.
Бізнес-політична еліта формує опозицію чинній владі Кремля. Їхня мета наразі — якнайшвидше усунути від влади Путіна. Зокрема для того, щоб відновити економічні зв’язки із Заходом, які втратили через повномасштабний напад на Україну.
Серед варіантів усунення йдеться про отруєння, раптову хворобу і нещасний випадок. Наступником президента країни-агресора може стати директор ФСБ Олександр Бортников. Через фатальні прорахунки в нападі на Україну він наразі потрапив у немилість з боку російського диктатора. Директор ФСБ та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.
Розвідка Міноборони припустила, що недавній “злив” розташування чеченських підрозділів на півночі Києва може бути пов’язаний із цим. Можливо, керівництво ФСБ намагається послабити вплив глави Чечні Рамзана Кадирова.
“Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ”, – додали в розвідці.
- Російський президент Володимир Путін переконаний, що у війні проти України час на його боці. Він впевнений, що має у своєму розпорядженні достатньо ресурсів для підживлення військової машини.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що у Росії значно занепокоєні повільним просуванням своєї армії та майбутнім контрнаступом Збройних сил України.
- Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про ситуацію у Бахмуті на Донеччині. За його словами, російські окупанти починають видихатись на цій ділянці фронту, і ЗСУ цим скористаються.