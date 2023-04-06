Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю “Укрінформу”.
“У цій інституції [УПЦ МП] було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати”, – заявив Данілов.
Крім того, секретар РНБО зауважив, що Росія впливала на Україну не тільки через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати на території нашої держави.
Проте Данілов запевнив, що Служба безпеки України “бореться з цим явищем”.
Також він запевнив, що українська влада не має жодних претензій до релігії.
“Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровано у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати”, – зауважив він.
Тому, секретар РНБО наголосив, що унеможливлення діяльності організації, нормативні-правові документи якої не відповідають українському законодавству, не потребують рішень РНБО, чи указів президента.
“Перереєструйтеся, якщо вас перереєструють, а потім здійснюйте свою діяльність. Якщо ви маєте пряме відношення до Москви, до Гундяєва, до тих людей, які закликають убивати наших громадян, ви з ними співпрацюєте… І якщо вони раніше заперечували цей факт, то зараз реакція московських попів і всієї тієї московської черноти свідчить про те, що УПЦ МП – представники Москви”, – підсумував Данілов.
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