Серед представників Української православної церкви Московського патріархату було дуже багато шпигунів Російської Федерації. Згодом деяких з них обміняли на українських полонених.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю “Укрінформу”.

“У цій інституції [УПЦ МП] було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати”, – заявив Данілов.

Крім того, секретар РНБО зауважив, що Росія впливала на Україну не тільки через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати на території нашої держави.

Проте Данілов запевнив, що Служба безпеки України “бореться з цим явищем”.

Також він запевнив, що українська влада не має жодних претензій до релігії.

“Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровано у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати”, – зауважив він.

Тому, секретар РНБО наголосив, що унеможливлення діяльності організації, нормативні-правові документи якої не відповідають українському законодавству, не потребують рішень РНБО, чи указів президента.