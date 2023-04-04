Правоохоронці встановили особу колишнього настоятеля храму Української православної церква Московського патріархату, який благословляв російських військових під час тимчасової окупації Харківської області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак у період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував показову церковну ходу до дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

За даними контррозвідки СБУ, під час цього заходу він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

За даними СБУ, увесь цей процес священнослужитель наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. Таким чином ворог намагався імітувати “підтримку” російських загарбників з боку місцевих вірян.

Під час звільнення Харківської області зловмисник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зараз тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.