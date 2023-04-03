ДПСУ викрила «фанатів русского міра»: один зі зрадників – священник УПЦ (МП)

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Як повідомляється, в обох затриманих в телефоні були номери операторів країни-агресора та компрометуючі листування.

Крім того, правоохоронці встановили, що один з них – священник УПЦ (МП). Чоловік ховав свій закордонний паспорт, у якому є відмітки про перетин кордону з Росією.

“Син, на жаль, українцем себе відчуває” – пише один зі зловмисників в листуванні.