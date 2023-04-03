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ДПСУ викрила «фанатів русского міра»: один зі зрадників – священник УПЦ (МП)

Сьогодні, 3 квітня, на в’їзді до Києва прикордонники виявили двох прихильників Росії, один з яких виявився священником Московського патріархату.

Понеділок, 3 квітня 2023, 13:07
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Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Як повідомляється, в обох затриманих в телефоні були номери операторів країни-агресора та компрометуючі листування.

Фото: ДПСУ

Крім того, правоохоронці встановили, що один з них – священник УПЦ (МП). Чоловік ховав свій закордонний паспорт, у якому є відмітки про перетин кордону з Росією.
“Син, на жаль, українцем себе відчуває” пише один зі зловмисників в листуванні.
Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, Служба безпеки України вручила підозру наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю. Його звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 Кримінального кодексу). Мовиться про висловлювання щодо “ПЦУ” і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні “Просимо справедливості для нашої церкви”.
Варто додати, що вчора, 2 квітня, у місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму.
Теги: агресія Росії, Війна в Україні, війна, ДПСУ, прикордонники, російсько-українська війна, священник, УПЦ (МП), фанати русского міра

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