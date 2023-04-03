ДПСУ викрила «фанатів русского міра»: один зі зрадників – священник УПЦ (МП)

Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Як повідомляється, в обох затриманих в телефоні були номери операторів країни-агресора та компрометуючі листування.
Крім того, правоохоронці встановили, що один з них – священник УПЦ (МП). Чоловік ховав свій закордонний паспорт, у якому є відмітки про перетин кордону з Росією.
“Син, на жаль, українцем себе відчуває” – пише один зі зловмисників в листуванні.
Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, Служба безпеки України вручила підозру наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю. Його звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 Кримінального кодексу). Мовиться про висловлювання щодо “ПЦУ” і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні “Просимо справедливості для нашої церкви”.
Варто додати, що вчора, 2 квітня, у місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму.
- В управлінні Нацполіції області наголосили, що за фактом побиття військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 (хуліганство).
- Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь за рішенням Шевченківського районного суду Києва проведе 60 днів під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.
- 31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”.