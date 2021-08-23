Текст декларації оприлюднено на офіційному сайті президента України.

У цьому документі учасники саміту підтвердили “відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води”.

Крім того, вони наголосили, що “не визнають і продовжують засуджувати тимчасову окупацію та незаконну анексію Криму, яка є прямим викликом міжнародній безпеці із загрозливими наслідками для міжнародного правопорядку”.

Учасники “Кримської платформи” засудили:

• триваючі порушення і зловживання, системні обмеження прав людини і основних свобод у Криму (йдеться, зокрема, про право на мирні зібрання; право на свободу поглядів і їх вільне вираження, релігії або переконань; право на свободу об’єднань; обмеження на можливість шукати, одержувати і поширювати інформацію; перешкоджання і залякування, яких зазнають журналісти, правозахисники та адвокати);

• триваючу мілітаризацію Криму, яка “підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні”;

• перешкоджання судноплавству з боку РФ (йдеться, зокрема, про перешкоджання вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море і назад);

• зміну демографічної структури на окупованому півострові шляхом переселення російських громадян до Криму.

Учасники саміту вирішили:

• створити міжнародну “Кримську платформу” як “консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території АР Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права”;

• продовжувати політику невизнання незаконної анексії Криму;

• розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів (санкцій) щодо РФ, “коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть”;

• протистояти новим викликам та гібридним загрозам, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму (йдеться, зокрема, про загрози для безпеки в Чорноморському регіоні);

• повторно підтвердити зобов’язання “рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права”;

• закликати Росію “виконувати свої зобов’язання як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права” та інших норм міжнародного права; вимагати, щоб РФ негайно припинила порушення прав людини і зловживання щодо мешканців Криму, а також забезпечила повний і безперешкодний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій (зокрема Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні);

• об’єднати зусилля для захисту прав і свобод цивільного населення в окупованому Криму, а також домогтися негайного та беззастережного звільнення громадян України, незаконно затриманих або засуджених Росією з політичних мотивів;

• закликати РФ забезпечити представникам етнічних і релігійних громад півострова (включно з етнічними українцями і кримськими татарами) можливість повною мірою користуватися своїми правами, надати їм змогу підтримувати і розвивати свою культуру, освіту, самобутність і традиції;

• використовувати механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних і регіональних організацій для вирішення проблем, пов’язаних з тимчасовою окупацією;

• розглянути можливість підтримки економічних, інфраструктурних та екологічних проєктів, які сприяли б подальшому розвитку регіонів України, які межують з тимчасово окупованим Кримом;

• створити мережу постійної та швидкої комунікації між представниками міністерств закордонних справ держав-учасниць “Кримської платформи” (створити контактні підрозділи з питань Криму);

• визнати роль національних парламентів у протидії тимчасовій окупації Криму та заохочувати координацію діяльності щодо Криму між національними парламентами, а також у рамках міжпарламентських асамблей.

Учасники саміту наголосили, що “будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід’ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення є неприйнятними”.

У документі зазначається, що учасники саміту також “очікують повернення Україні тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя і відновлення їх автономного статусу, як це передбачено Конституцією України, і заявляють про свою підтримку мешканців цієї території у відновленні їх прав і свобод”.

Крім того, учасники саміту закликають Росію “залучатися до конструктивної участі у діяльності міжнародної “Кримської платформи”, спрямованої на припинення тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя”.

Спільна декларація відкрита для приєднання інших держав.