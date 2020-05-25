Про це hromadske розповіла підозрювана Яна Дугарь.
“До підозри, яку змінили, немає жодного доказу моєї причетності, крім підробленої експертизи. Стороною захисту було надано достатньо доказів про мою непричетність”, – сказала Дугарь.
Нагадаємо, за даними прокуратури, експертиза встановила, що запис від 18 липня 2016 в медичному журналі Покровського госпіталю, де зазначається персонал, зроблений підозрюваною у вбивстві Павла Шеремета Яною Дугарь в в листопаді.
Сторона звинувачення стверджує, що 15 і 18 липня 2016 року Дугарь “проводила розвідку” біля будинку Шеремета і фотографувала на мобільний телефон камери спостереження навколо майбутнього місця злочину.
Дугарь підкреслила, що не проходила експертизу по почерку.
Адвокат Денис Ломанов зазначив, що матеріали про експертизу не надавали стороні захисту: “Тому стверджувати, що взагалі існує така експертиза – абсурдно. За півроку досудового розслідування жодного нового документа, який довів би причетність до злочину, немає”.
Підозрювана Яна Дугарь про завершення досудового розслідування у справі Шеремета й експертизу почерку pic.twitter.com/K6UnnhcJ4O
— hromadske (@HromadskeUA) May 25, 2020
На уточнююче запитання, чи могли бути ситуації, коли в медичному журналі, могли не розписатися, Дугарь відповіла: “Звичайно, так. Був великий потік роботи. Ми не спали, один одного з раціями замінювали. Звичайно, могло бути таке”.
Вона нагадала, що в липні 2016 року знаходилася у військовому госпіталі в Покровському, а не в Києві.
Варто зазначити, що 20 травня під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що його “затягли” в справу про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він зазначив, що якщо в якості підозрюваних “знайшли не тих людей і протримали їх у в’язниці, то щодо всіх, хто це зробив, повинні бути кадрові зміни, вони понесуть відповідальність”.
- В грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.
- На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”.