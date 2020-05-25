Підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь розповіла, що за півроку досудового розслідування прокуратура не знайшла жодних доказів її причетності до вбивства, крім експертизи ходи, яку вона вважає підробленою.

Про це hromadske розповіла підозрювана Яна Дугарь.

“До підозри, яку змінили, немає жодного доказу моєї причетності, крім підробленої експертизи. Стороною захисту було надано достатньо доказів про мою непричетність”, – сказала Дугарь.

Нагадаємо, за даними прокуратури, експертиза встановила, що запис від 18 липня 2016 в медичному журналі Покровського госпіталю, де зазначається персонал, зроблений підозрюваною у вбивстві Павла Шеремета Яною Дугарь в в листопаді.

Сторона звинувачення стверджує, що 15 і 18 липня 2016 року Дугарь “проводила розвідку” біля будинку Шеремета і фотографувала на мобільний телефон камери спостереження навколо майбутнього місця злочину.

Дугарь підкреслила, що не проходила експертизу по почерку.

Адвокат Денис Ломанов зазначив, що матеріали про експертизу не надавали стороні захисту: “Тому стверджувати, що взагалі існує така експертиза – абсурдно. За півроку досудового розслідування жодного нового документа, який довів би причетність до злочину, немає”.

Підозрювана Яна Дугарь про завершення досудового розслідування у справі Шеремета й експертизу почерку pic.twitter.com/K6UnnhcJ4O — hromadske (@HromadskeUA) May 25, 2020

На уточнююче запитання, чи могли бути ситуації, коли в медичному журналі, могли не розписатися, Дугарь відповіла: “Звичайно, так. Був великий потік роботи. Ми не спали, один одного з раціями замінювали. Звичайно, могло бути таке”.

Вона нагадала, що в липні 2016 року знаходилася у військовому госпіталі в Покровському, а не в Києві.

Варто зазначити, що 20 травня під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що його “затягли” в справу про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він зазначив, що якщо в якості підозрюваних “знайшли не тих людей і протримали їх у в’язниці, то щодо всіх, хто це зробив, повинні бути кадрові зміни, вони понесуть відповідальність”.