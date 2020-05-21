Слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси".

Про це повідомив в Facebook керівник юридичної фірми “Сенс консалтинг” Леонід Маслов.

Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

“Змінена підозра. Коротко. Мотив. Прибрали “ультранаціоналістичні ідеї”, “велич арійської раси” та інший подібний треш. Тепер “невстановлені особи діючи з ряду особистих мотивів вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту”. Ці невстановлені особи “залучили” А. Антоненко, Я. Дугарь і Ю. Кузьменко. Не за гроші (у кваліфікації вбивства відсутнє згадування про корисний мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 ККУ — корисливий або замовний мотив). Пан Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою. Пані Кузьменко тепер лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок”, — повідомив Маслов.

За словами юриста, тепер фігуранти справи підозрюються у знищенні автомобіля журналіста за невідомих обставин та зберіганні невстановленої вибухівки, що “додає ще 2 статті в обвинувачення”.

“Схоже, що завтра відбудеться завершення розслідування і розкриття всіх доказів”, — вважає Маслов.

Нагадаємо, в грудні стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко.

У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Андрій Антоненко, а виконавцем — Юлія Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь проводила “розвідку” напередодні злочину.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.