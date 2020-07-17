Печерський районний суд Києва подовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляють #Букви.

Рішення виніс суддя В. Писанець.

Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий зазначив, що суд оголосив перерву в розгляді клопотання про обмеження термінів для ознайомлення з матеріалами справи до 14:50 17 липня.

Прокуратура просить дати захисникам і підозрюваним 10 днів на ознайомлення з матеріалами.

Кузьменко перебуватиме у слідчому ізоляторі до 13 вересня.

Раніше Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.