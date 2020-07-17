Про це повідомляють #Букви.
Рішення виніс суддя В. Писанець.
Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий зазначив, що суд оголосив перерву в розгляді клопотання про обмеження термінів для ознайомлення з матеріалами справи до 14:50 17 липня.
Прокуратура просить дати захисникам і підозрюваним 10 днів на ознайомлення з матеріалами.
Кузьменко перебуватиме у слідчому ізоляторі до 13 вересня.
Раніше Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.