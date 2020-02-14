Про це сказано в повідомленні прес-служби суду.
Колегія суддів прийняла рішення не змінювати Дугарь запобіжний захід.
“За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 лютого 2020 року залишено без без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з судовим рішенням, Дугарь заборонено залишати місце проживання з 20:00 до 07:00 до 4 квітня.
Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів, щоб передавати його в суд. У зв’язку з цим досудове розслідування було продовжено на термін до чотирьох місяців.
- 24 січня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для військової медсестри Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, з цілодобового на нічний домашній арешт.