Київський апеляційний суд залишив в силі рішення щодо нічного домашнього арешту відносно підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду.

Колегія суддів прийняла рішення не змінювати Дугарь запобіжний захід.

“За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 лютого 2020 року залишено без без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з судовим рішенням, Дугарь заборонено залишати місце проживання з 20:00 до 07:00 до 4 квітня.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.