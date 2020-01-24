Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для військової медсестри Яни Дугарь, котра є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, з цілодобового на нічний домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання 24 січня. Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту, відправивши Дугарь під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

“Клопотання адвокатів задовольнити частково. Змінити запобіжний захід стосовно підозрюваної Яни Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на період з 20:00 до 7:00”, – повідомив суддя Роман Новак.

Даний запобіжний захід буде діяти до 8 лютого.

Дугарь повинна перебувати в місці розташування військової частини в Гвардійському Дніпропетровської області, де зможе продовжувати службу. Раніше вона проживала у Києві.

Варто відзначити, що адвокати Дугарь просили суд замінити цілодобовий домашній арешт на особисте зобов’язання. Вони аргументували це тим, що їхній підзахисній необхідно здати сесію (вона навчається у Львівському державному університеті фізичної культури). Крім того, наголошувалося, що в такому випадку Дугарь зможе продовжити військову службу і забезпечувати себе.

Адвокати повідомили суду, що Дугарь завжди приїжджала на засідання, в тому числі і з Дніпропетровської області.

Адвокат Дугарь Віталій Коломієць заявляв про помилкові методики слідчої експертизи, згідно з якою Дугарь нібито здійснювала фотозйомку в районі проживання Павла Шеремета. Сторона захисту залучила фахівців, які здійснили аналіз експертизи. Відповідно до їхної рецензії, експертиза є необ’єктивною і не може бути доказом.

Сторона обвинувачення говорила про те, що у Дугарь є чоловік – громадянин Іраку, в зв’язку з чим вона нібито може залишити країну. Адвокати у відповідь на це повідомили, що їхня підзахисна з чоловіком не проживає і в стосунках вже не перебуває.