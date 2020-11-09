Про це пише Vox.
За інформацією видання, демократи збережуть більшість, але республіканці показали результати краще, ніж очікувалося.
Проте демократи за підсумками виборів зберегли за собою більшість у Палаті представників, отримавши в ній 226 з 435 місць.
При цьому демократи зіткнулися з несподівано жорсткою конкуренцією з боку кандидатів від республіканців у багатьох округах. Замість того, щоб збільшувати свою більшість, як очікували багато демократів і позапартійних аналітиків, демократична перевага в Палаті представників скорочується.
Таким чином, республіканці повернули шість місць назад, а демократи – тільки два відкритих місця в Північній Кароліні. Але результати інших гонок оголосять пізніше.
Після того як Джо Байден офіційно стане президентом, демократи контролюватимуть Палату представників і Білий дім, але шанси партії повернути собі Сенат зводяться до двох невизначених других турів в Джорджії.
Видання пише, що ще занадто рано говорити, що саме пішло не так у демократів в Палаті представників, які в цілому сподівалися без проблем розширити свою більшість.
Також внутрішньопартійні районні опитування республіканців показали, що вони можуть втратити ще більше місць в 2020 році. Багато республіканських стратегів змирилися з перспективою того, що їхні ряди в Палаті представників можуть зрідіти.
Редактор Cook Political Report Дейв Вассерман висловив деякі перші думки: так само, як і Байден, кандидати в Конгрес від Демократичної партії зазнавали поразки серед іспаномовних виборців в ключових гонках. У демократів були погані ночі, особливо у Флориді і Техасі; вони втратили пару представників у Флориді і не перемогли жодного республіканця в Техасі, незважаючи на величезні інвестиції в штат.
Республіканці при цьому зробили висновки зі своїх поразок у 2018 році і тепер найняли високопоставлених кандидатів-жінок, які домоглися серії перемог.
Проте саме більшість в Палати представників обирає спікера, тобто третього за статусом політика США після президента і віцепрезидента. Чинний спікер палати – Ненсі Пелосі – має великі шанси зберегти свою посаду.
- Раніше повідомлялося, що колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.
- У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.