Демократична партія Сполучених Штатів Америки за результатами минулих виборів збереже контроль над Палатою представників Конгресу як мінімум на два роки.

Про це пише Vox.

За інформацією видання, демократи збережуть більшість, але республіканці показали результати краще, ніж очікувалося.

Проте демократи за підсумками виборів зберегли за собою більшість у Палаті представників, отримавши в ній 226 з 435 місць.

При цьому демократи зіткнулися з несподівано жорсткою конкуренцією з боку кандидатів від республіканців у багатьох округах. Замість того, щоб збільшувати свою більшість, як очікували багато демократів і позапартійних аналітиків, демократична перевага в Палаті представників скорочується.

Таким чином, республіканці повернули шість місць назад, а демократи – тільки два відкритих місця в Північній Кароліні. Але результати інших гонок оголосять пізніше.

Після того як Джо Байден офіційно стане президентом, демократи контролюватимуть Палату представників і Білий дім, але шанси партії повернути собі Сенат зводяться до двох невизначених других турів в Джорджії.

Видання пише, що ще занадто рано говорити, що саме пішло не так у демократів в Палаті представників, які в цілому сподівалися без проблем розширити свою більшість.

Також внутрішньопартійні районні опитування республіканців показали, що вони можуть втратити ще більше місць в 2020 році. Багато республіканських стратегів змирилися з перспективою того, що їхні ряди в Палаті представників можуть зрідіти.

Редактор Cook Political Report Дейв Вассерман висловив деякі перші думки: так само, як і Байден, кандидати в Конгрес від Демократичної партії зазнавали поразки серед іспаномовних виборців в ключових гонках. У демократів були погані ночі, особливо у Флориді і Техасі; вони втратили пару представників у Флориді і не перемогли жодного республіканця в Техасі, незважаючи на величезні інвестиції в штат.

Республіканці при цьому зробили висновки зі своїх поразок у 2018 році і тепер найняли високопоставлених кандидатів-жінок, які домоглися серії перемог.

Проте саме більшість в Палати представників обирає спікера, тобто третього за статусом політика США після президента і віцепрезидента. Чинний спікер палати – Ненсі Пелосі – має великі шанси зберегти свою посаду.