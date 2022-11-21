21 листопада в Україні святкують День Гідності та Свободи. З нагоди знаменної дати українські політики та відомі особи привітали громадян зі святом.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні ми вшановуємо події часів Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Тоді 106 людей було вбито та понад 2 тисяч поранено. Згодом навесні 2014 року розпочалася російська військова агресія, що супроводжувалася окупацією Криму та частини територій Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців, запевнивши, що наша держава все подолає, пересилить та переживе, а також обов’язково переможе.

“І в День Гідності та Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України”, — сказав голова держави.

Водночас Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що гідність та свобода вписані в генетичний код українців. За його словами, століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить її цих якостей.

“Мільйони наших громадян об’єдналися заради відстоювання демократичних цінностей. Сотні тисяч узяли до рук зброю. Незламні, сильні, єдині. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за вільну Україну. Дякуємо кожному українцю, який наближає нашу перемогу. Кожному нашому захиснику, кожному волонтеру”, — написав очільник уряду.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що українці вистоявши на Майдані — переможуть й російських окупантів.

“21 листопада ми відзначаємо День Гідності та Свободи – свято, встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу”, — йдеться в повідомленні.

Також п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що крах “дурного сценарію” не змусив Кремль переглянути свої наміри: “Там зробили ставку на велику кров, на війну, на агресію. Це тепер, через вісім років суд в Нідерландах встановив те, що було відомо нам з першого дня — Крим і частина Донбасу були окуповані й перебували під контролем Росії. В Москві вже малювали карти “Новоросії”, — сказав лідер “Європейської Солідарності”.

Представництво Європейського Союзу в Україні привітало українців з Днем гідності, що відзначається 21 листопада, у річницю початку Революції гідності: “Сьогодні ми згадуємо українців, які вийшли на Майдан на захист свободи, гідності та європейських цінностей. Зараз, на тлі війни Росії, українці зі зброєю в руках захищають наші спільні цінності гідності й свободи. Ми будемо продовжувати стояти на боці України до перемоги й надалі”, — зазначили у Twitter.

Ексголова Верховної ради Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков написав, що українці ніколи не підкоримося диктатурі та не дозволимо вирішувати нашу долю за нас. Бо ми українці, і в цьому наша сила: “Ми платимо за свій вибір величезну ціну. Але обов’язково вистоїмо. Завжди пам’ятаймо всіх, хто віддав життя за свободу. Вона переможе”, — написав політик.