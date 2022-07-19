Про це повідомив п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.
Автомобіль на якому їхав Тарас Жеребецький підірвався на міні російських загарбників. У вересні Тарасові мало б виповнитися 35 років.
За словами Петра Порошенка, Тарас з перших днів російської агресії у 2014-му році взяв до рук зброю, щоб боронити Україну. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого, голова фракції без жодних вагань та роздумів знову пішов захищати країну.
“У складі 80 окремої десантно-штурмової бригади Тарас Жеребецький насипав вогню окупантам. Менше ніж місяць тому ми бачилися, тиснули руки. Сьогодні тебе вже немає, друже. Вічна пам’ять полеглому герою”, – йдеться у повідомленні Петра Порошенка.
Також свої співчуття висловила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, декілька днів тому, у перервах між важкими боями, Тарас зробив сюрприз рідним та без попередження приїхав додому, щоби побачитися з дружиною, сином та донькою.
“У нашій пам’яті Тарас Жеребецький залишиться прикладом дієвого українця, патріота та воїна. На жаль, війна забирає найкращих, найсміливіших, найактивніших та найдобріших”, – зазначила Ірина Гримак.
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