Депутат розповів, коли буде позачергове засідання Ради

Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що в четвер, 26 березня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

Про це Качура написав з своєму Telegram–каналі.

“Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Після позачергове засідання ВР“, – повідомляє він.

Водночас депутат не уточнював більш ніяких подробиць про майбутнє засідання парламенту.