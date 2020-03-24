Депутат розповів, коли буде позачергове засідання Ради

Про це Качура написав з своєму Telegram–каналі.
“Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Після позачергове засідання ВР“, – повідомляє він.
Водночас депутат не уточнював більш ніяких подробиць про майбутнє засідання парламенту.
- Раніше повідомляли, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликав ввести в Україні надзвичайний стан для запобігання поширенню коронавірусу.
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- Вчора прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на цьому тижні немає необхідності вводити надзвичайний стан в країні через COVID-19.