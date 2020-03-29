Про це повідомила в Facebook заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.
“Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата. Позитивний результат тесту отримав член фракції “Слуги народу” Володимир Ватрас”, — написала вона.
Згідно з інформацією на сайті парламенту, Ватрас був зареєстрований на засіданні 17 березня, а також брав участь в голосуванні в цей день.
Кравчук запевнила, що з 17 березня Ватрас перебував на самоізоляції вдома та засідання фракції 27 березня не відвідував.
“Володимир зараз перебуває в Хмельницькому, в інфекційній лікарні. … Бажаю Володимиру якнайшвидшого одужання!” — додала заступниця голови фракції.
Коментуючи стан Ватраса, Кравчук повідомила, що він перебуває в лікарні з підозрою на пневмонію.
У свою чергу “слуга” Олександр Федієнко уточнив, що вневмонія — вже поставлений Ватрасу діагноз.
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