Народний депутат від фракції "Слуги народу" Володимир Ватрас захворів на COVID-19.

Про це повідомила в Facebook заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата. Позитивний результат тесту отримав член фракції “Слуги народу” Володимир Ватрас”, — написала вона.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, Ватрас був зареєстрований на засіданні 17 березня, а також брав участь в голосуванні в цей день.

Кравчук запевнила, що з 17 березня Ватрас перебував на самоізоляції вдома та засідання фракції 27 березня не відвідував.

“Володимир зараз перебуває в Хмельницькому, в інфекційній лікарні. … Бажаю Володимиру якнайшвидшого одужання!” — додала заступниця голови фракції.

Коментуючи стан Ватраса, Кравчук повідомила, що він перебуває в лікарні з підозрою на пневмонію.

У свою чергу “слуга” Олександр Федієнко уточнив, що вневмонія — вже поставлений Ватрасу діагноз.