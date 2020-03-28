Позафракційна народна депутатка Анна Скороход повідомила, що у неї підтвердили Covid-19.

Про це нардепка написала у своєму Telegram.

“Для того, щоб більше не ширилися чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус Covid 19. У зв’язку з чим прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів”, – написала вона.

Скороход додала, що головна ознака у неї – не відчуває жодних запахів.