Про це нардепка написала у своєму Telegram.
“Для того, щоб більше не ширилися чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус Covid 19. У зв’язку з чим прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів”, – написала вона.
Скороход додала, що головна ознака у неї – не відчуває жодних запахів.
- В Україні підтверджено 311 випадків COVID-19, з них 8 летальних.
- Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом.
- Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Олександр Лукашев здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.
- У народного депутата партії “Слуга народу” Руслана Горбенка підтвердили зараження коронавірусом.
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.