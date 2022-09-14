Суд викликав депутата Київради від "Європейської Солідарності" Олександра Погребиського та активіста Ігоря Чепкасова у справі щодо облиття зеленкою народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина. Депутат та активіст наразі перебувають на фронті, місцезнаходження Волошина з початку повномасштабного вторгнення досі невідоме.

Про це повідомив Погребиський у Facebook.

Депутат Київради перебуває у лавах ЗСУ, аналогічна повістка прийшла ще одному учаснику російсько-української війни – Ігорю Чепкасову.

“Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина… Нагадую, справа стосується облиття народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою… Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову… А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось відпочатку війни з фігурантами цієї справи… На скільки мені відомо Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів (не впевнений, але здається у Правому Секторі). Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України і різні джерела повідомляю різну інформацію стосовно місцязнаходження, одні кажуть, що Білорусі інші, що в рф…, але не велика різниця”, – наголосив депутат.

Він також нагадав, що попередня повістка до Печерського суду була на 9 березня 2022 року, депутат прийшов за викликом, оскільки виконує процесуальні забов‘язання, але суддів не було на місці, та і суд був зачинений. Погребиський звернув увагу, що депутати Київради в цей час збирались на сесії та голосували за важливі для міста питання.

У 2020 році на акції під Верховною Радою нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою на знак протесту проти його антиукраїнської позиції. Тоді затримали Олександра Погребиського та Ігоря Чепкасова. Водночас Погребиський свою причетність заперечує, а звинувачення поліції вважає політичним тиском.

У квітні 2022 року Волошин вступив у новоутворену депутатську групу ПЗЖМ. Водночас з 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно з аналітикою “Руху ЧЕСНО”, пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

У 2022 році Канада ввела санкції проти народного депутата ОПЗЖ Олега Волошина. Також санкції ввели США за “дестабілізацію ситуації в Україні”. Згодом під час обшуків у Волошина знайшли пістолет. Сам народний депутат, за даними ЗМІ, перебуває в РФ.