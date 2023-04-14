Служба безпеки України зібрала доказову базу на депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького, який виконує завдання Москви щодо поширення окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганської області.

Про це інформують пресслужба Офісу генерального прокурора України та СБУ.

За даними правоохоронців, депутат входить до складу прокремлівської фракції “Единая Россия” і з початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських загарбників.

Після 24 лютого минулого року він незаконно перетнув державний кордон та “проінспектував” діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній, Щасті та Станиці Луганській.

Під час поїздки на територію Луганської області російський депутат організував роздачу місцевим колаборантам партквитків “єдиноросів” та закликав “депутатів “ЛНР” уніфікувати “законодавство” квазіутворення за російським зразком.

Також Водолацький відвідав місця базування російських окупантів на східному фронті. Там він знявся у пропагандистському відео, на якому віддає команду заряджати гармату та стріляти по позиціях Сил оборони України.

Крім того, російський депутат регулярно організовує “добровільний” збір матеріально-технічної допомоги на потреби окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Водоночас, Водалицького призначено РФ куратором так званих “гуманітарних центрів єдиної Росії” у захоплених районах Луганщини.

Головне призначення цих ворожих осередків – розповсюдження кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям “гумдопомоги” з країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили депутату Держдуми РФ про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, з використанням засобів масової інформації).

За даними СБУ, зараз тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.