Відповідна інформація з’явилась на сайті парламенту.
У тексті проєкту постанови відзначати День українського борщу пропонують щороку другої суботи вересня.
“Український борщ – традиційна перша страва українців, а також маркер національної ідентичності. Ця страва виявляє свою стійкість вживання та тяглість історичну, географічну та навіть геополітичну. Неможливо уявити український дім без приготування борщу. Завдяки своєму глибокому впливу на суспільне життя України, український борщ відіграє важливу роль у культурі як прояв гостинності”, – йдеться у пояснювальній записці до документа.
Зараз ініціативу розглядає комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.
День борщу планують святкувати на державному рівні. У кожній області мають проходити фестивалі та змагання із приготування традиційної української страви.
Депутати також пропонують організувати тематичні заходи, лекції та дискусії про феномен борщу, його культурологічну складову.
- Раніше Колишня порноакторка Саша Грей, яка у квітні 2011 року завершила кар’єру, приготувала борщ на камеру. Хоча зірка згадала, що це українська страва, без провокацій не обійшлося.
- На сторінці проєкту Google Arts&Culture з’явився список 10 традиційних російських страв, які “увійшли в історію”. Одну з позицій рейтингу несподівано зайняв український борщ.
- Українська національна страва — борщ потрапив до переліку 20 найсмачніших супів у світі за версією американського телеканалу CNN.