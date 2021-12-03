Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови, яка встановлює в Україні нове свято – День борщу.

Відповідна інформація з’явилась на сайті парламенту.

У тексті проєкту постанови відзначати День українського борщу пропонують щороку другої суботи вересня.

“Український борщ – традиційна перша страва українців, а також маркер національної ідентичності. Ця страва виявляє свою стійкість вживання та тяглість історичну, географічну та навіть геополітичну. Неможливо уявити український дім без приготування борщу. Завдяки своєму глибокому впливу на суспільне життя України, український борщ відіграє важливу роль у культурі як прояв гостинності”, – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зараз ініціативу розглядає комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

День борщу планують святкувати на державному рівні. У кожній області мають проходити фестивалі та змагання із приготування традиційної української страви.

Депутати також пропонують організувати тематичні заходи, лекції та дискусії про феномен борщу, його культурологічну складову.