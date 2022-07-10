«Дерево життя»: що відомо про нову колекцію Dior та української художниці

Про це йдеться у матеріалі видання Vogue.
Марія Грація К’юрі запросила Трофименко створити сценографію для показу нової кутюрної колекції Dior після того, як побачила одну з робіт художниці, де поєднуються живопис і вишивка.
Творчість художниці насичена елементами та спогадами про традиції України в дуже особистій інтерпретації. У проєкті “Потік” традиційні мотиви символізують жіночність, ідею безперервності та світлого майбутнього.
“Дерево життя” фактично використовується в усіх образах у колекції Dior Haute Couture осінь-зима 2022-2023.
У виданні зазначили, що знаковий елемент творчості української мисткині, який став лейтмотивом колекції Dior, — це заклик не забувати про свої традиції та коріння. Марія Грація К’юрі використовує його як жест, який нагадує світу про втрачену рівновагу, яку вона спробувала відновити “хоча б на мить”.
- Нагадаємо, на тижні моди у Парижі прикрасою показу нової колекції Dior стали картини української мисткині Олесі Трофименко. Французький дім моди прагнув зауважити на “великому бажанні відродження” співпрацею з українкою в час повномасштабної війни. Роботи київської художниці стали центром оди Марії Грації К’юрі до дерева життя.
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