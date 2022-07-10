«Дерево життя»: що відомо про нову колекцію Dior та української художниці

російсько-українська війна
22:37 Прибирання катівні та допити: син голови Запорізької РВА про російський полон
21:27 В РФ встановлюють стеження за родичами вбитих в Україні військовослужбовців
20:09 У бою проти російських загарбників загинули ще троє білоруських добровольців
19:42 Ракетний удар по житловому будинку у Донецькій області: відомо про 15 загиблих
19:07 Безугла ініціюватиме виключення Тищенка з партії «Слуга народу»
18:24 Франція готується до повного відключення російського газу
17:43 Бербок шкодує, що Захід не може здійснити військове втручання у війну в Україні
17:09 Злочини росіян в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці — Боррель
16:35 У Росії оштрафували чоловіка за те, що він написав «спецоперація» у лапках
15:53 Байден подякував ЦРУ, що попередили світ про вторгнення Росії в Україну
15:28 Канада планує розширити санкції у російському нафтовому, газовому та хімічному секторах
14:50 Зеленський наголосив на необхідності побудови доріг під час війни
14:35 Через Маріуполь у бік Бердянська окупанти виводять колону техніки — радник мера
14:12 РФ обмежила доступ до сайту німецької газети Die Welt
14:00 Російські військові ліквідували 17 БТР, які мали відправити на фронт в Україну: причина
13:43 На вечірці правлячої партії Німеччини жінкам підмішували «наркотики зґвалтування»
13:10 Окупанти розстріляли понад 50 осіб у будинку для людей похилого віку і тепер намагаються приховати правду
12:23 У Маріуполі окупанти невдало намагалися «дати воду» після протестів
12:09 Феномен російського шизофашизму
11:40 Росія та Білорусь намагаються вербувати чиновників у прикордонних районах з НАТО
11:08 У Харкові окупанти атакували територію навчального закладу та дитячий санаторій
11:07 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 10
10:41 В Одеській області відкрили прохід суден каналом після звільнення острова Зміїний
10:03 Під Кривим Рогом окупанти знищили підприємство ракетним ударом
09:43 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не буде змагатися за крісло прем’єр-міністра
09:36 У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули дев’ять людей: ще понад 20 поранено
08:50 Для РФ важливим є контроль над трасою, яка з’єднує Донецьк із Харковом – розвідка Великої Британії
08:41 Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки – Гайдай
08:25 Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну «Північного потоку-1» – Reuters
07:50 В Україні не буде ефективним «Залізний купол» – Резніков
07:37 Для ракетних ударів по території України РФ утримує до трьох носіїв високоточної зброї – Генштаб
07:30 10 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:29 Кремль ймовірно має намір анексувати частину або й усю Харківську область – Інститут вивчення війни

«Дерево життя»: що відомо про нову колекцію Dior та української художниці

Знаковий елемент творчості української художниці Олесі Трофименко, котра вишиває картини, став "відправною точкою" для створення колекції Dior Haute Couture осінь-зима 2022-2023. Для Dior мисткиня створила іконографічний проєкт "Потік" (The Flow), де "дерево життя" поєднане з квітковими ансамблями.

Неділя, 10 липня 2022, 21:59
Підтримати

Про це йдеться у матеріалі видання Vogue.

Марія Грація К’юрі запросила Трофименко створити сценографію для показу нової кутюрної колекції Dior після того, як побачила одну з робіт художниці, де поєднуються живопис і вишивка.

Джерело: Vogue

Творчість художниці насичена елементами та спогадами про традиції України в дуже особистій інтерпретації. У проєкті “Потік” традиційні мотиви символізують жіночність, ідею безперервності та світлого майбутнього.

Джерело: Vogue

“Дерево життя” фактично використовується в усіх образах у колекції Dior Haute Couture осінь-зима 2022-2023.

Джерело: Vogue

Джерело: Vogue

У виданні зазначили, що знаковий елемент творчості української мисткині, який став лейтмотивом колекції Dior, — це заклик не забувати про свої традиції та коріння. Марія Грація К’юрі використовує його як жест, який нагадує світу про втрачену рівновагу, яку вона спробувала відновити “хоча б на мить”.

Джерело: Vogue

Теги: Dior, дерево життя, колекція котюр, Трофименко, художниця, дизайнер

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook