«Дерево життя»: що відомо про нову колекцію Dior та української художниці

Знаковий елемент творчості української художниці Олесі Трофименко, котра вишиває картини, став "відправною точкою" для створення колекції Dior Haute Couture осінь-зима 2022-2023. Для Dior мисткиня створила іконографічний проєкт "Потік" (The Flow), де "дерево життя" поєднане з квітковими ансамблями.

Про це йдеться у матеріалі видання Vogue.

Марія Грація К’юрі запросила Трофименко створити сценографію для показу нової кутюрної колекції Dior після того, як побачила одну з робіт художниці, де поєднуються живопис і вишивка.

Творчість художниці насичена елементами та спогадами про традиції України в дуже особистій інтерпретації. У проєкті “Потік” традиційні мотиви символізують жіночність, ідею безперервності та світлого майбутнього.

“Дерево життя” фактично використовується в усіх образах у колекції Dior Haute Couture осінь-зима 2022-2023.

У виданні зазначили, що знаковий елемент творчості української мисткині, який став лейтмотивом колекції Dior, — це заклик не забувати про свої традиції та коріння. Марія Грація К’юрі використовує його як жест, який нагадує світу про втрачену рівновагу, яку вона спробувала відновити “хоча б на мить”.