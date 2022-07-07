На тижні моди у Парижі прикрасою показу нової колекції Dior стали картини української мисткині Олесі Трофименко. Французький дім моди прагнув зауважити на "великому бажанні відродження" співпрацею з українкою в час повномасштабної війни. Роботи київської художниці стали центром оди Марії Грації К’юрі до дерева життя.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час роботи над колекцією дизайнерка поставила запитання: “У чому суть високої моди?” Відповідь полягала в тому, щоб “переосмислити найкраще завтра” та створити “міст” між знаннями різних культур, щоб разом принести щось вагоме.

Головним елементом модного шоу бренд традиційно зробив мистецтво, проте цього разу стіни музею Родене прикрасили роботами художниці Олесі Трофименко з зображенням дерева життя, доповненого квітами, плодами та птахами. Ці роботи уособлюють жіночність, продовження життя та світле майбутнє.

К’юрі відкрила для себе роботи української художниці цієї весни на виставці у MAXXI, у національному музеї мистецтва 21 століття у Римі, яка відбувалася в межах програми, присвяченої українським художникам. На цю кутюрну колекцію, першу від початку війни в Україні, К’юрі дала Трофименко картбланш, і результат – ці масштабні етнічні настінні картини вишиті гладдю.

“Я часто бачу ідею просто знаком і я використовую вишивку, як піксель, до якого можна доторкнутися. Коли ми обговорювали ідею, то дійшли висновку, що роботи мають бути оптимістичними. Я зробила замальовки, що ґрунтуються на традиційному українському орнаменті. Для мене було дуже цікаво, який це все матиме вигляд”, — зазначила Трофименко.

Тему дерева життя підхопили і в самій колекції – надихнувшись роботами Трофименко, К’юрі вишила на деяких речах етнічні візерунки. Вони ідеально вписувалися в приглушену кольорову гаму колекції та до натуральних тканин.

Той факт, що дерево життя є символом, присутнім у багатьох культурах, також сподобався К’юрі – завдяки цьому її амбіція полягала в тому, щоб створити універсальну декоративну мову, новий універсальний фольклор, що зміцнює мир і надію. Щоб посилити цю концепцію, К’юрі також розробила інші деталі народних ремесел в одязі – делікатно оброблені бюстні панелі, ідеально вишиті пальта, плетені шви та тканини, вишиті вручну, які створювали органічну, нерегулярну текстуру.