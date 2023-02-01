Працівникам, котрі підписали контракти з російськими загарбниками, самопроголошене "керівництво" станції зменшує зарплатню майже вдвічі – на 45%.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

Зазначено, що нове “керівництво” пояснює це тим, що Запорізька АЕС зупинена, її блоки не експлуатуються, а тому і всі гроші виплачувати немає потреби.

Повідомляється, що раніше загарбники анонсували скасування трудового стажу і відпусток, зароблених в українському ВП ЗАЕС тими працівниками, які перейшли на бік ворога. Отже, загарбники порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік РФ.

“Компанія “Енергоатом” гарантує, що персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика”, – наголошують у пресслужбі.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити демілітаризовану захищену зону навколо Запорізької атомної електростанції.