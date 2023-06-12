Джерело: пресслужба Центру протидії корупції.

“Тепер виходить, що Резніков відверто брехав весь цей час. Брехав українським та західним журналістам. Брехав суспільству. Лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 млрд грн. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначили, що спочатку спробують вирішити цей інцидент з Міноборони непублічно.

“Як і минулого разу, влада може спробувати нас проігнорувати. Ми все одно добʼємося необхідних змін, але це забере більше часу. Часу, який для всієї країни вигризає ЗСУ і який Міноборони часто так відверто профукує”, – наголосили там, додавши, що планують викривати “некомпетентність/корупцію” в інших сферах відповідальності Резнікова.

ДОВІДКОВО. В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, деякі з яких коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

За інформацією журналістів, які посилалися на отриманий у розпорядження контракт, загальна вартість складеної угоди – 13,16 мільярда гривень. У матеріалі йдеться, що військовим закуповують яйця по 170 грн за десяток (тобто, по 17 грн за штуку), кілограм картоплі за 22 гривні, курячі стегна по 120 гривень за кілограм, огірки – по 100 гривень за кілограм тощо. Водночас ціна в супермаркетах є значно нижчою.

Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що оборонне відомство не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування.

Тобто доставлення певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Минулого року добовий раціон коштував 120 грн на добу, але цього року пропонували ціну від 151 до 162 грн. У результаті перемовин послуги на забезпечення харчування одного бійця на добу складають 145,8 грн.

Щодо вартості цін на яйця, де було вказано 17 гривень за штуку, він сказав, що сталася “технічна помилка, яку зробив постачальник”. За його словами, яйця є єдиною категорією з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках.

“Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю”, – запевнив він.