Служба безпеки України передала до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештоване майно на понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Загалом у державне управління перейдуть: понад 800 кг срібла у формі банківських злитків, 6 га земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м. А ще – сотні тисяч готівки у доларах, гривнях і євро.

Загальна вартість цього майна становить понад 100 мільйонів гривень.

Усе це майно вилучено ще минулого року під час багатоетапної спецоперації у Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з Росії на територію України через підсанкційні платіжні системи.

За даними СБУ, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

З того часу з вилученим майном проводилися відповідні експертизи та дослідження.

Зараз все майно передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

“Ці активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії”, – йдеться у повідомленні СБУ.