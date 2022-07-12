Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Загалом у державне управління перейдуть: понад 800 кг срібла у формі банківських злитків, 6 га земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м. А ще – сотні тисяч готівки у доларах, гривнях і євро.
Загальна вартість цього майна становить понад 100 мільйонів гривень.
Усе це майно вилучено ще минулого року під час багатоетапної спецоперації у Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з Росії на територію України через підсанкційні платіжні системи.
За даними СБУ, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.
З того часу з вилученим майном проводилися відповідні експертизи та дослідження.
Зараз все майно передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
“Ці активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії”, – йдеться у повідомленні СБУ.
- Нагадаємо, що суд наклав арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації “Роснефть”, “Росатом” та “Газпром”.
- Також раніше повідомлялося, що Київська прокуратура передала на користь Збройних сил України майже 1 мільйон гривень арештованих російських активів.
- Окрім цього, Збройним силам України передали гелікоптер та літак. Раніше ними користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука.