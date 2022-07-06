Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.
На гелікоптер та літак було накладено арешт за клопотанням Офісу Генерального прокурора. Нині майно вилучили правоохоронці та передали у користування ЗСУ.
Також раніше було накладено арешт на комплекс “Ведмежа діброва” та інші активи. Кінцевим бенефіціаром була дружина народного депутата України Оксана Марченко.
2 червня слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Його підозрюють у державній зраді, порушенні законів та звичаїв війни.
Слідчі обвинувачують нардепа у змові з іншими однопартійцями та посадовими особами РФ у тому, що вони вчинили замах на розграбування національних цінностей. Вони разом намагалися незаконно видобувати нафту та газ. Видобуток знаходився у районі тимчасово окупованої території АР Крим. Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
- Нагадаємо, що речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на українських військових, які знаходяться у полоні РФ.
- Один з лідерів “Опозиційної Платформи – За Життя” Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Політик, який намагався втекти з України, запропонував обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів, які з початку вторгнення опинилася у блокаді.
- ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.