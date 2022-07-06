Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

На гелікоптер та літак було накладено арешт за клопотанням Офісу Генерального прокурора. Нині майно вилучили правоохоронці та передали у користування ЗСУ.

Також раніше було накладено арешт на комплекс “Ведмежа діброва” та інші активи. Кінцевим бенефіціаром була дружина народного депутата України Оксана Марченко.

2 червня слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Його підозрюють у державній зраді, порушенні законів та звичаїв війни.