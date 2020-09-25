Державну міграційну службу України закрили на карантин через спалах коронавірусу COVID-19 серед співробітників.

Про це повідомили в прес-службі відомства в Facebook.

Відомство закрито і не приймає громадян ще з середи, 23 вересня.

“З 23 вересня прийом громадян припинено, також керівництво вирішило обмежити доступ до приміщення, розташованого на вулиці Володимирській, 9 в Києві. В офісі проводиться дезінфекція”, – сказано в повідомленні.

У приміщенні проводять дезінфекцію.