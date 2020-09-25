Про це повідомили в прес-службі відомства в Facebook.
Відомство закрито і не приймає громадян ще з середи, 23 вересня.
“З 23 вересня прийом громадян припинено, також керівництво вирішило обмежити доступ до приміщення, розташованого на вулиці Володимирській, 9 в Києві. В офісі проводиться дезінфекція”, – сказано в повідомленні.
У приміщенні проводять дезінфекцію.
- 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні змінив критерії встановлення “червоної зони” адаптивного карантину в регіонах.
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- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.