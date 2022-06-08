Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW із посиланням на інформацію на сайті нижньої палати російського парламенту.
“Сім’я, материнство і дитинство в їхньому традиційному, сприйнятому від предків розумінні являють собою ті цінності, які забезпечують безперервну зміну поколінь, виступають умовою збереження та розвитку багатонаціонального народу РФ, а тому потребують особливого захисту з боку держави”, – зазначили в пояснювальній записці.
Передбачається, що за порушення нового закону стягуватимуться штрафи у розмірі від 40 до 500 тисяч р. для громадян і від 1 до 10 мільйонів р. для юридичних осіб. Законопроєкт внесений депутатами від анексованого РФ Севастополя.
Наразі російське законодавство передбачає покарання за “пропаганду ЛГБТ” лише серед неповнолітніх. Цей закон прийнятий у 2013 році та згодом визнаний дискримінаційним Європейським судом з прав людини. Після його прийняття значно посилилися утиски ЛГБТ-спільноти у РФ.
- Нагадаємо, 7 червня держдума РФ ухвалила одразу у другому та третьому читаннях закони про невиконання постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесених після 15 березня 2022 року. Виплати грошових компенсацій на виконання рішень ЄСПЛ, винесених до 15 березня, можуть здійснюватися виключно у рублях і лише на рахунки російських банках.
- Згодом депутат РФ від провладної “Єдиної Росії” Євген Федоров запропонував скасувати постанову від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.
- Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення щодо вигнання РФ – рішення було ухвалено одностайно. Також ПАРЄ закликала надати Україні засоби протиповітряної оборони для самозахисту.