Законопроєкт про покарання за будь-яку "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин" розглянуть у держдумі РФ. Документ направив до профільного комітету для вивчення спікер Володін.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW із посиланням на інформацію на сайті нижньої палати російського парламенту.

“Сім’я, материнство і дитинство в їхньому традиційному, сприйнятому від предків розумінні являють собою ті цінності, які забезпечують безперервну зміну поколінь, виступають умовою збереження та розвитку багатонаціонального народу РФ, а тому потребують особливого захисту з боку держави”, – зазначили в пояснювальній записці.

Передбачається, що за порушення нового закону стягуватимуться штрафи у розмірі від 40 до 500 тисяч р. для громадян і від 1 до 10 мільйонів р. для юридичних осіб. Законопроєкт внесений депутатами від анексованого РФ Севастополя.

Наразі російське законодавство передбачає покарання за “пропаганду ЛГБТ” лише серед неповнолітніх. Цей закон прийнятий у 2013 році та згодом визнаний дискримінаційним Європейським судом з прав людини. Після його прийняття значно посилилися утиски ЛГБТ-спільноти у РФ.