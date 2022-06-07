7 червня держдума РФ ухвалила одразу у другому та третьому читаннях закони про невиконання постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесених після 15 березня 2022 року. Виплати грошових компенсацій на виконання рішень ЄСПЛ, винесених до 15 березня, можуть здійснюватися виключно у рублях і лише на рахунки російських банках.

Про це повідомляє німецький телеканал DW.

Так, постанови ЄСПЛ надалі не будуть підставою для перегляду рішень, що приймаються російськими судами, тобто, закріплюється верховенство російського права над рішеннями Страсбурзького суду. З Кримінально-процесуального кодексу РФ виключаються положення про те, що постанови ЄСПЛ є підставою для скасування судових рішень, що набрали законної сили, а також для відновлення провадження у кримінальній справі через нові або знову відкриті обставини.

Голова держдуми В’ячеслав Володін, коментуючи ухвалення нових законів, зазначив, що ЄСПЛ став “інструментом політичної боротьби”. Він наголосив, що деякі рішення Страсбурзького суду “прямо суперечили конституції РФ, її цінностям, традиціям”. Як приклад він навів вимогу ЄСПЛ визнати одностатеві шлюби.

Раніше у пресслужбі Ради Європи, повідомили, що РФ заборгувала близько 74 млн євро справедливої ​​компенсації за рішеннями ЄСПЛ без урахування рекордних 1,9 млрд євро на користь колишніх акціонерів нафтового концерну ЮКОС. Загалом невиконаними залишаються 2030 справ, з них 222 – провідних (що виявляють структурні та системні проблеми, що потребують вирішення).

Комітет міністрів Ради Європи 16 березня на тлі російського вторгнення в Україну вирішив виключити РФ із РЄ. Це сталося після того, як ПАРЄ одноголосно проголосувала за негайний вихід РФ із Ради. У тексті заяви ПАРЄ наголосили, що РФ “допустила грубі порушення Статуту Ради Європи, які несумісні зі статусом держави-члена, і не виконує своїх зобов’язань перед РЄ”. ЄСПЛ уточнив, що РФ втратить статус учасниці Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня.