У Вашингтоні, у штаб-квартирі Національної адміністрації з аеронавтики і космосу NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви про співпрацю між NASA і Державним космічним агентством України.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Зазначено, що угоду підписали адміністратор NASA Білл Нельсон та заступник голови ДКА України Володимир Міхеєв, який перебуває у Вашингтоні у складі делегації України для участі у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, разом з заступником міністра економіки Ігорем Фоменко.

“Черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співпраці між Україною та США у сфері мирного космосу, зв’язку та навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах. Захищаємо зараз нашу свободу та незалежність, та працюємо над інноваційним майбутнім”, – йдеться в дописі.

ДОВІДКОВО. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (англ. National Aeronautics and Space Administration (NASA)) — агентство уряду США, засноване 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира NASA розташована у Вашингтоні; основний майданчик — на мисі Канаверал у Космічному центрі Кеннеді на Флориді. Перша космічна програма NASA почалася з запуску космічного апарата “Піонер” у 1958-му, який збирав інформацію для подальших пілотованих польотів, найвідомішим з яких став політ на Місяць “Аполлона-11” 16-24 липня 1969.

Нагадаємо, торік на Міжнародну космічну станцію відправили дві мінілабораторії, які створили учні з України. Школярі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт слухачів Малої академії наук України.