Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань державної служби.
Зазначено, що після загибелі прикордонників зі Зміїного та публікації запису з їхньою тією самою фразою, до НАДС звернулися з питанням, чи не є використання: “Русский военный корабль, иди на#уй!” представниками держслужби порушенням етичного кодексу. Відповідь агентства була однозначною.
“Всесвітньо відома фраза прикордонників з о.Зміїний, яка стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але, колеги, в усьому важлива міра”, – зауважили в НАДС.
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