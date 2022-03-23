Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань державної служби.

Зазначено, що після загибелі прикордонників зі Зміїного та публікації запису з їхньою тією самою фразою, до НАДС звернулися з питанням, чи не є використання: “Русский военный корабль, иди на#уй!” представниками держслужби порушенням етичного кодексу. Відповідь агентства була однозначною.