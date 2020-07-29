Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Одеська, Тернопільська, Житомирська, Чернівецька, Чернігівська області.
У порівнянні з учорашнім днем до цього списку додалися Одеська та Чернігівська області, натомість Львівську область з переліку вилучено, оскільки вона відповідає всім критеріям послаблення карантину.
При цьому зазначається, що дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
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