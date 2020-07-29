Станом на 29 липня десять областей України не відповідають необхідним критеріям послаблення карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Одеська, Тернопільська, Житомирська, Чернівецька, Чернігівська області.

У порівнянні з учорашнім днем до цього списку додалися Одеська та Чернігівська області, натомість Львівську область з переліку вилучено, оскільки вона відповідає всім критеріям послаблення карантину.

При цьому зазначається, що дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.