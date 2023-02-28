Деталі західного виробництва для зброї, яку РФ використовує у повномасштабній війні проти України, продовжують постачатися до країни-агресора.

Про це йдеться у звіті Міжнародного партнерства з прав людини та Незалежної антикорупційної комісії (NAKO).

Зазначається, що західні компоненти подвійного призначення продовжували постачатися до РФ наприкінці 2022 року. Зокрема, вони використовувалися та продовжують використовуватися в зброї, ймовірно, залученій у воєнних злочинах російських військових.

Згідно з митними даними, три західні технологічні компанії продовжили експорт компонентів, вартість яких досягає мільйони доларів до Росії в листопаді 2022 року.

Дві з них виробляють компоненти подвійного призначення, які росіяни шукають для виробництва та ремонту військового обладнання, а інша виготовляє тип специфічної деталі, необхідної для навігації та таргетування.

Компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, продовжують імпортуватися до РФ через офіційних дистриб’юторів або через треті країни. До прикладу, через Гонконг та Туреччину.

Чотири ключові російські збройні системи, що використовуються для здійснення ймовірних воєнних злочинів. Йдеться про удари по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та електростанціях.

За словами авторів звіту, політикам необхідно усвідомити та публічно визнати проблему, а також переглянути чинні санкції та заходи експортного контролю.