Країни-члени Європейського Союзу ввечері 24 лютого у перші роковини повномасштабної війни погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба шведського головування в Раді ЄС у Twitter.

Там зауважили, що спільними зусиллями ЄС запровадив “найпотужніші та найширші санкції” за всю історію, аби допомогти Україні перемогти у війні.

“ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — йдеться в повідомленні.

Санкції передбачають жорсткіші обмеження на експорт до РФ продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються агресором у війні проти України, а також заходи протидії російської дезінформації.

Раніше повідомлялося, що 23 лютого посли Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі майже узгодили весь десятий пакет санкцій проти Росії, “за винятком одного елемента, який все ще потребує уточнення”.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешта виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.