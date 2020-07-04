Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на керівника апарату фінансового комітету передвиборчого штабу Трампа Серхіо Гора.

Кімберлі Гілфойл є однією з ключових учасниць кампанії з переобрання Дональда Трампа на посаду президента США. У сферу її обов’язків входить збір коштів на кампанію.

“Після отримання позитивного результату тесту Кімберлі була негайно ізольована, щоб уникнути будь-якого ризику. Вона почувається добре і здасть ще один тест, щоб підтвердити діагноз, оскільки у неї немає симптомів. Але як запобіжний захід будуть скасовані всі майбутні події”, – зазначив у коментарі телеканалу Серхіо Гор.

Він уточнив, що Дональд Трамп-молодший також був протестований на коронавірус. Тест виявився негативним. Але “в якості запобіжного заходу” він самоізолюється і скасує всі публічні заходи.

Гілфойл отримала позитивний результат тесту, коли перебувала в Південній Дакоті. Вона повинна була взяти участь у президентському заході біля гори Рашмор (гора відома тим, що в її породі висічено барельєф з портретами чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна).

З нагоди Дня незалежності США, який відзначається 4 липня, Дональд Трамп виступив біля знаменитого барельєфа.

За даними телеканалу, Гілфойл не контактувала з президентом останнім часом. Водночас вона зустрічалася “з багатьма донорами” президентської кампанії Трампа.

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ДОВІДКА. 51-річна Кімберлі Енн Гілфойл – американська телеведуча, журналістка, фотомодель і прокурор. Вона працювала моделлю для універмагів у Сан-Франциско і рекламувала нижню білизну “Victoria’s Secret” у весільному журналі. Після закінчення “University of San Francisco School of Law” Гілфойл деякий час працювала прокурором в Сан-Франциско. Потім вона провела чотири роки в Лос-Анджелесі в якості заступника прокурора.

З 2006 року вона працювала на телеканалі Fox News Channel. Гілфойл двічі була заміжня.