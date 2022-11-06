Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
“46 ДШВ затрофеїла танчик Т-80 БВМ”, – написав під відео Погребиський, додавши: “Слава ЗСУ!”.
Депутат жартома подякував росіянам за постачання Україні своєї зброї:
“Хлопці та дівчата, наш батальйон до тої “бехи”, яку я вже показував, віджав ще у ворога оцей танчик. Дякую за ленд-ліз, росіяни. Слава ДШВ! І слава Україні!”, – сказав Погребиський.
Олександр Погребиський – український військовий, десантник, один з лідерів ветеранської організації “Res_Publika. Брати по Зброї”. 24 лютого він з перший годин брав активну участь у спротиві агресору.
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