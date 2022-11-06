Депутат Київської міської ради з фракції "Європейська Солідарність" Олександр Погребиський, який воює на фронті у складі бригади Десантно-штурмових військ, показав трофейний російський танк.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“46 ДШВ затрофеїла танчик Т-80 БВМ”, – написав під відео Погребиський, додавши: “Слава ЗСУ!”.

Депутат жартома подякував росіянам за постачання Україні своєї зброї:

“Хлопці та дівчата, наш батальйон до тої “бехи”, яку я вже показував, віджав ще у ворога оцей танчик. Дякую за ленд-ліз, росіяни. Слава ДШВ! І слава Україні!”, – сказав Погребиський.

Олександр Погребиський – український військовий, десантник, один з лідерів ветеранської організації “Res_Publika. Брати по Зброї”. 24 лютого він з перший годин брав активну участь у спротиві агресору.