Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4303 “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, відомий також як закон про Дія City.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 4303 підтримали 227 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується запровадити низку заходів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, зокрема:

можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами Дія Сіті та їх працівниками;

запровадження гіг-контракту – особливої форми залучення резидентами Дія Сіті фізичних осіб для виконання робіт (надання послуг);

регулювання договорів з негативними зобов’язаннями (про нерозголошення, непереманювання, неконкуренцію);

реалізацію права резидентів Дія Сіті на самоврядування;

можливість покладання функції директора компанії на іншу юридичну особу;

запровадження спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті, а також заробітної плати працівників резидентів Дія Сіті та винагороди залучених ними фахівців за гіг-контрактами;

гарантії стабільності передбаченого законопроектом правового режиму Дія Сіті впродовж 15 років.

Окрім того, законопроєктом пропонується:

– закріпити принципи (загальні засади) правового режиму Дія Сіті, в т.ч. формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сіті;

– визначити обсяг повноважень та функцій уповноваженого органу (центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки) щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті;

– встановити критерії для набуття статусу резидента Дія Сіті компаніями-стартапами;

– визначити виключний та однозначний перелік підстав для прийняття рішення щодо втрати статусу резидента Дія Сіті;

– встановити можливість для резидента Дія Сіті подати до уповноваженого органу пояснення у разі наявності підстав для втрати ним відповідного статусу і обов’язковість розгляду таких пояснень та вмотивованості рішення уповноваженого органу у разі прийняття ним рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті.