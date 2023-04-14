Про це повідомляє BBC.
Бренд опублікував світлину у своєму Instagram на початку цього тижня, перш ніж швидко видалити її. Наразі Dior не робив публічних коментарів.
BBC пише, що китайські користувачі соцмереж стали чутливішими до зображення китайців на тлі зростання націоналістичних настроїв у мережі.
Загалом китайці розкритикували та викликали вірусний хештег “Реклама макіяжу Dior звинувачується в дискримінації азійців” на Weibo. Також гнівні коментарі заполонили акаунт бренду в Instagram. “Це расова дискримінація”, – йдеться в коментарі з найбільшою кількістю вподобайок.
“Відведення очей назад висміює зовнішність азійців. Ми сподіваємося, що Dior зможе перепросити та відповісти азійському суспільству, а також зробити чіткі заяви про те, як запобігти подібним проблемам у майбутньому”, – пише газета Комуністичної партії Китаю Global Times.
Водночас деякі користувачі закликали китайських знаменитостей, які є моделями Dior, припинити співпрацю з брендом.
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