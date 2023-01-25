Про це повідомляє видання Hypebeast.
Продукт розробив головний дизайнер взуття бренду Тібо Деніс. Відповідні фото він опублікував у своєму Instagram.
Чоловічі дербі майже повністю виготовлені з 3D плетіння, яке дещо нагадує підошви кросівок Adidas Futurecraft 4D. Шнурування розмістили над глянцевими чорними шкіряними язичками, а в середині черевики мають безшнуровий дизайн із вставкою на п’яті.
Зауважимо, що цей показ Dior відзначився також і запрошенням російської продюсерки Яни Рудковської на Тиждень моди у Парижі. Крім того, бренд подарував їй сумку. Відповідні світлини та відео росіянка поширила у своєму Telegram.
15 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО “Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і діячів медіасфери Росії”. Серед них була й Рудковська.
- На тижні моди у Парижі прикрасою показу нової колекції Dior стали картини української мисткині Олесі Трофименко. Французький дім моди прагнув зауважити на “великому бажанні відродження” співпрацею з українкою в час повномасштабної війни. Роботи київської художниці стали центром оди Марії Грації К’юрі до дерева життя.
- На російському ринку досі продовжують працювати більшість компаній з Франції. Лише 5% підприємств припинили діяльність у РФ через продаж активів.