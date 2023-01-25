Французький модний дім Dior докладно розповів про чоловічі дербі з осінньо-зимового показу 2023 у Парижі. Йдеться про туфлі, котрі надрукували на 3D-принтері.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Продукт розробив головний дизайнер взуття бренду Тібо Деніс. Відповідні фото він опублікував у своєму Instagram.

Чоловічі дербі майже повністю виготовлені з 3D плетіння, яке дещо нагадує підошви кросівок Adidas Futurecraft 4D. Шнурування розмістили над глянцевими чорними шкіряними язичками, а в середині черевики мають безшнуровий дизайн із вставкою на п’яті.

Зауважимо, що цей показ Dior відзначився також і запрошенням російської продюсерки Яни Рудковської на Тиждень моди у Парижі. Крім того, бренд подарував їй сумку. Відповідні світлини та відео росіянка поширила у своєму Telegram.

15 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО “Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і діячів медіасфери Росії”. Серед них була й Рудковська.