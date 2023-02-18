Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши відповідне відео.
“Мрія в стилі бароко”, — написала режисерка у своєму дописі, описуючи кампейн.
У коментарях Муіньо вже неодноразово виказали своє схвалення підписники та шанувальники творчості.
ДОВІДКА. Таню Муіньо — українська кліпмейкерка, фотографиня і режисерка. Відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців: MONATIK, Время и Стекло, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, NK, Мішель Андраде та багатьма іншими. Зокрема вона створила кліп на трек “ритмоLOVE”.
У відео продемонстрували інсталяцію зі світлодіодних астер, програмовану стрічку-скакалку з led-матеріалів, ефекти та лазери, що гіпнозують. Муіньо – тричі перемагала у номінації “Найкращий відеокліп” щорічної української премії YUNA та двічі в номінації “Кліпмейкер року” за версією M1 Music Awards. За свою кар’єру вона співпрацювала як з українськими, так і з іноземними зірками. А її кліп для пісні Montero – Call Me by Your Name номінували на American Music Awards.
У липні Муіньо отримала 9 номінацій на MTV Video Music Awards 2022.
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