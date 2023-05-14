Після повідомлень про чергове скорочення передплатників у другому кварталі 2023 року на стримінгу Disney+, головна компанія оголосила, що видалятиме частину свого контенту на платформі. Схоже, що компанія бере приклад із Warner Bros. Discovery, вирізуючи контент для Disney+ та Hulu.

Про це інформує Hypebeast.

Сервіс Disney+ втратив понад два мільйони передплатників за рік, що стало найбільшим падінням з моменту запуску у 2019 році. Генеральний директор Боб Айгер запевнив інвесторів, що в майбутньому вони будуть обережнішими щодо того, щоб давати зелене світло певному телевізійному або кіноконтенту на платформі.

Наша мета на найближчий час — зберегти і збільшити кількість передплатників своїх стримерів”, – зазначив він. “Ми зрозуміли, що створили багато контенту, який не обов’язково стимулює додаткове зростання кількості глядачів, і стали набагато уважнішими щодо того, що робимо. Оскільки ми прагнемо скоротити витрати на контент, то намагаємося зменшити його кількість так, щоб це не вплинуло на якість”.

Попри те, що головним завданням буде очищення контенту, Айгер додав, що Disney вироблятиме менше контенту в майбутньому, сподіваючись зосередитися на тих проєктах, які очевидно процвітають. Втім, за новою опублікованою бухгалтерською звітністю компанії, вже за перші три місяці 2023 року Disney+ втратив аж чотири мільйони передплатників. До цього онлайн кінотеатр стабільно показував зростання, а перші втрати були зафіксовані наприкінці 2022 року.