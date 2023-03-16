Про це написала акторка дубляжу Лорен Том, яка озвучує персонажку Емі Вонг, у Twitter.

Як пише видання Space, за межами США мультфільм, ймовірно, можна буде переглянути на платформі Disney+ , де наразі опубліковано попередні епізоди “Футурами”.

Більшість оригінальних акторів озвучування, зокрема творці мультсеріалу – Девід Коен і Метт Ґрейнінґ – знову стануть голосами персонажів.

The new episodes should be released sometime this summer! Can’t wait for you to see them! #futurama — Lauren Tom (@LaurenTom9000) January 29, 2023

ДОВІДКА. “Футурама” – sci-fi мультсеріал. У центрі сюжету – життя 25-річного кур’єра піци Філіпа Фрая (Веста), який заморозив себе в останній день 1999 року, а згодом прокинувся через тисячу років.

Епізоди виходили з 1999 до 2003 року. Згодом, у 2010 році опублікували ще два сезони. Загалом випущено 7 сезонів, що охоплюють 124 епізоди.