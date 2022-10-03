Американська корпорація The Walt Disney Company видалила російські сайти та сторінки у соцмережах. Це стало черговим кроком виходу з ринку РФ.

Про це повідомило російське видання Championat.

Компанія видалила сайти disney.ru і kanal.disney.ru. Користувачу під час переходу на них пропонується обрати свою країну з переліку.

Disney прибрала Росію з переліку країн-партнерів. Ще компанія видалила сторінки у VK, “Одноклассники” й Twitter.

Усі відео, крім записів трансляцій, на YouTube-каналах російських підрозділів Disney “Анимационные сериалы”, “Доброе утро с Микки” та “Короткая анимация” було видалено. Також вилучили відео з російських YouTube-каналів Disney та StarWars.

Корпорація ухвалила рішення зупинити продовження ліцензій на свій контент усім російським стримінговим платформам.

Зазначимо, що The Walt Disney Company повідомила про зупинку всього бізнесу в Росії у березні. Це стосувалося виробництва, ліцензування контенту та випуску своїх продуктів.