Про це повідомило російське видання Championat.
Компанія видалила сайти disney.ru і kanal.disney.ru. Користувачу під час переходу на них пропонується обрати свою країну з переліку.
Disney прибрала Росію з переліку країн-партнерів. Ще компанія видалила сторінки у VK, “Одноклассники” й Twitter.
Усі відео, крім записів трансляцій, на YouTube-каналах російських підрозділів Disney “Анимационные сериалы”, “Доброе утро с Микки” та “Короткая анимация” було видалено. Також вилучили відео з російських YouTube-каналів Disney та StarWars.
Корпорація ухвалила рішення зупинити продовження ліцензій на свій контент усім російським стримінговим платформам.
Зазначимо, що The Walt Disney Company повідомила про зупинку всього бізнесу в Росії у березні. Це стосувалося виробництва, ліцензування контенту та випуску своїх продуктів.
- На російському ринку досі продовжують працювати більшість компаній з Франції. Лише 5% підприємств припинили діяльність в РФ через продаж активів.
- Російський ринок залишає друга у світі за масштабами звукозаписна компанія Sony Music Group. Компанія ухвалила рішення про повний вихід з РФ.
- Російський цензурний орган “Роскомнагляд” на вимогу Генеральної прокуратури РФ заблокував доступ до музичного сервісу SoundCloud.