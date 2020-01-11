Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Диспетчери Тегерана були на зв’язку з бортом до останньої секунди. Їх чув тільки Тегеран. Київ чути не міг”, – заявив Дихне.
Він пояснив, що вже після краху компанії МАУ передали запис розмови екіпажу літака з диспетчерами, що свідчить про те, що зв’язок був до того моменту, поки, найімовірніше, не стався вибух.
“Було узгодження маршруту і узгодження повороту. Згодом це буде доступно документально”, – переказав суть розмови з бортом Дихне.
Його слова доповнив віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський.
“Набирати і повертати? Набирати і повертати. Усе. Потім розмов не було”.
Він пояснив, що “все” – це момент ймовірного вибуху.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.