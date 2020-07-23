Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.
Він підтвердив, що міністерство вперше з початку епідемії коронавірусу дозволило пустити уболівальників на стадіони під час футбольних матчів.
“Дійсно, ми відпрацювали з Українською асоціацією футболу відповідний регламент, яким чином це можливо… Було відповідне звернення УАФ. Було звернення від наших уболівальників”, – зазначив Степанов.
За словами міністра, допуск уболівальників на стадіони може відбуватися за таких умов:
• заповненість секторів повинна не перевищувати 25 %;
• дотримання соціальної дистанції при розсадці;
• наявність антисептиків на стадіонах;
• температурний скринінг.
“Вчора моїм заступником – головним санітарним лікарем було видано відповідну постанову щодо можливості та умов присутності уболівальників на стадіоні. По-перше, заповненість повинна бути не більше 25 %, тобто кожен сектор не може заповнюватися більше, ніж на 25 %. Потрібно дотримуватися дистанції при розсадці – попереду, з боків, ззаду, по діагоналі. Стадіони повинні бути забезпечені антисептиками в достатній кількості. На вході повинен відбуватися температурний скринінг”, – розповів голова МОЗ.
(На відео – з 12:55)
Напередодні стало відомо, що Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-офф Української прем’єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня.
Йдеться про футбольні матчі між клубами “Колос” і “Дніпро-1”, а також між “Олександрією” та “Маріуполем”.
- Раніше київський футбольний клуб “Динамо” просив Українську асоціацію футболу та Міністерство охорони здоров’я допустити уболівальників на стадіон у день фіналу Кубка України.
- У травні Міністерство охорони здоров’я України затвердило рекомендації для проведення матчів української Прем’єр-ліги в умовах карантину (без глядачів).