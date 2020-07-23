Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він підтвердив, що міністерство вперше з початку епідемії коронавірусу дозволило пустити уболівальників на стадіони під час футбольних матчів.

“Дійсно, ми відпрацювали з Українською асоціацією футболу відповідний регламент, яким чином це можливо… Було відповідне звернення УАФ. Було звернення від наших уболівальників”, – зазначив Степанов.

За словами міністра, допуск уболівальників на стадіони може відбуватися за таких умов:

• заповненість секторів повинна не перевищувати 25 %;

• дотримання соціальної дистанції при розсадці;

• наявність антисептиків на стадіонах;

• температурний скринінг.

“Вчора моїм заступником – головним санітарним лікарем було видано відповідну постанову щодо можливості та умов присутності уболівальників на стадіоні. По-перше, заповненість повинна бути не більше 25 %, тобто кожен сектор не може заповнюватися більше, ніж на 25 %. Потрібно дотримуватися дистанції при розсадці – попереду, з боків, ззаду, по діагоналі. Стадіони повинні бути забезпечені антисептиками в достатній кількості. На вході повинен відбуватися температурний скринінг”, – розповів голова МОЗ.

(На відео – з 12:55)

Напередодні стало відомо, що Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-офф Української прем’єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня.

Йдеться про футбольні матчі між клубами “Колос” і “Дніпро-1”, а також між “Олександрією” та “Маріуполем”.