У Міністерстві охорони здоров'я України підготували правила безпеки під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це розповів сьогодні під час брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

“Не можна забувати, що в день виборів у COVID-19 немає вихідного дня. І дуже важливо, щоб всі ці заходи, вибори, пройшли в максимально безпечній атмосфері. МОЗ запропонував відповідні правила, і вони були підтримані членами Уряду, яким чином повинні проходити вибори”, – зазначив Степанов.

Йдеться про наступні правила:

• Перед початком роботи голова окружної комісії має визначити відповідальну особу, яка буде перед входом опитувати виборців про наявність симптомів респіраторних захворювань. Це стосуватиметься “всіх осіб, які прийдуть для голосування”.

• Серед членів окружних і дільничних комісій буде також проводитися опитування. “Будь-яка людина з ознаками респіраторної хвороби або з підвищеною температурою – вище 37,2 – повинна буде залишити приміщення і звернутися до лікаря”, – розповів Степанов.

• Під час підготовки до місцевих виборів обмежується проведення масових заходів у закритих приміщеннях. “Мається на увазі відвідування установ освіти, на території яких розташовані виборчий комісії”, – уточнив голова МОЗ.

• При вході на виборчі дільниці повинні обов’язково бути дезінфікуючі засоби для рук. Також там розмістять інформаційні матеріали про протиепідемічні заходи.

• Біля входу і в самому приміщенні для голосування наноситься розмітка, яка повинна вказувати на дотримання дистанції (не менше 1 – 1,5 метра).

• По можливості виборчі дільниці повинні забезпечити окремий вхід і вихід для виборців, щоб “розвести потоки людей”.

• Біля столу, де видаються виборчі бюлетені, має бути не більше трьох осіб.

• Всі поверхні виборчих дільниць повинні дезінфікуватися (в зв’язку з цим на столах і стільцях не повинно бути тканини).

(На відео – з 4:50)