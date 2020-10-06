Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, як проходитиме голосування на місцевих виборах 25 жовтня в умовах спалаху коронавірусу: зокрема, як будуть голосувати хворі на COVID-19.

Відповідні роз’яснення він дав сьогодні на брифінгу.

“Всі правила проведення виборів були затверджені постановою Уряду № 846 від 22 липня… Нею передбачається, що вибори пройдуть навіть на територіях із “червоним” рівнем епідеміологічної небезпеки. Також передбачено, що люди на самоізоляції можуть подати відповідну заяву до 20:00 п’ятниці перед виборами, щоб до них приїхала відповідна бригада, і вони змогли проголосувати (вдома, – ред.). Люди, які перебувають у лікарнях, голосуватимуть у лікарнях також за допомогою виїзних бригад“, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ уточнив, що для людей, які приходять на виборчі дільниці, передбачений комплекс протиепідемічних заходів:

• вхід у приміщення дозволений тільки в захисних масках;

• суворе дотримання дистанції;

• обов’язково повинні бути антисептики;

• люди на виборчих дільницях повинні користуватися власною ручкою, щоб не було ризику передачі коронавірусу;

• людина з симптомами коронавірусу голосуватиме в окремій кабінці.

За словами Степанова, забезпечення виборчих дільниць антисептиками, а членів комісії масками здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

(На відео – з 9:55)