Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України (СБУ) відкрити провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова через можливі зловживання при закупівлі засобів індивідуального захисту для медиків.

Про це повідомила нардепка від “Голосу” Олександра Устінова у Facebook.

“Сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров’я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни”, — заявила депутатка.

Вона також опублікувала відповідне рішення суду.

Справу порушили через можливу корупцію при закупівлі медичних костюмів для українських лікарів.

“Вважаю, що та кількість медиків, яка загинула поки МОЗ дерибанив кошти на їхній захист – це диверсія проти країни і медичних працівників зокрема”, – написала Устинова.

За її словами, спочатку СБУ відмовила їй у відкритті кримінального провадження, проте відкрила 6 проти українських виробників.