Про це повідомила нардепка від “Голосу” Олександра Устінова у Facebook.
“Сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров’я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни”, — заявила депутатка.
Вона також опублікувала відповідне рішення суду.
Справу порушили через можливу корупцію при закупівлі медичних костюмів для українських лікарів.
“Вважаю, що та кількість медиків, яка загинула поки МОЗ дерибанив кошти на їхній захист – це диверсія проти країни і медичних працівників зокрема”, – написала Устинова.
За її словами, спочатку СБУ відмовила їй у відкритті кримінального провадження, проте відкрила 6 проти українських виробників.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я зриває угоду із закупівлі захисних засобів для лікарів та купує їх за вдвічі більшу ціну.
- У благодійному фонді “Пацієнти України” також заявили, що МОЗ купує захисні костюми вдвічі дорожче, ніж волонтери. За інформацією волонтерів, замість необхідних 140 тисяч костюмів українські лікарі отримають тільки 70 тисяч.